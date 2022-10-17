نيمار يواجه اتهامات بالاحتيال فى انتقاله من سانتوس إلى برشلونة

وصل نيمار مع والده إلى برشلونة اليوم استعدادًا للمثول أمام المحكمة لمواجهة اتهامات تتعلق بالاحتيال والفساد خلال عملية انتقال اللاعب من سانتوس إلى برشلونة في 2013 في دعوى إقامتها ضده الشركة التي كانت تملك نسبة من حقوقه.

ويحاكم نيمار مع اقتراب موعد كأس العالم بعد شهر، في إسبانيا اليوم بسبب مخالفات مزعومة في انتقاله إلى برشلونة قبل ما يقرب من عقد من الزمان.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزي، أن نيمار 30 عامًا، وصل إلى محكمة برشلونة الإقليمية صباح اليوم للمحاكمة، لتستمر سلسلة محاكمته التي استمرت لسنوات منذ انتقاله عام 2013 من نادي سانتوس البرازيلي.

وأضافت الصحيفة الانجليزية، نيمار هو واحد من 9 متهمين يحاكمون بتهم تتعلق بالفساد، من بينهم والديه وشركتهم N&N، التي تدير شؤونه حيث يواجه الثلاثة اتهامات بالفساد التجاري.