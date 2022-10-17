ليفربول يهدد مشجعيه بالحظر مدى الحياة بسبب جوارديولا

هدد نادي ليفربول الإنجليزي مشجعيه بالحظر مدى الحياة، بعد الهجوم بالعملات المعدنية على بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، فى المباراة التي أقيمت أمس، الأحد، وانتهت بفوز الريدز بهدف للنجم المصري محمد صلاح، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة البريميرليج.

وقال جوارديولا فى تصريحات عقب مباراة ليفربول ضد مان سيتي، إنه كان هدفًا لأجسام معدنية تم إطلاقها عليه من جانب جماهير الريدز، بعد إلغاء هدف فيل فودين لاعب مانشستر سيتي.

وقال متحدث باسم نادي ليفربول، تعليقًا على الواقعة، "نحن على علم بحادث إلقاء أشياء في المنطقة الفنية فى المباراة، هذا سلوك غير مقبول تمامًا وليس معايير السلوك التى نتوقعها في آنفيلد".

وأضاف، "سيتم التحقيق فى هذا الحادث بشكل كامل باستخدام كاميرات المراقبة CCTV وسيتم معاقبة من تثبت إدانتهم، بما في ذلك حظر مدى الحياة من ملعب آنفيلد، وأمر حظر من جميع ملاعب كرة القدم محتمل أيضا."