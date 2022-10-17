النائب العام يبحث التعاون العدلي مع نظيره الروسي

التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بمكتبه في الرياض، اليوم، النائب العام لجمهورية روسيا الاتحادية إيغور كراسنوف، الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية للمملكة على رأس وفد رفيع المستوى من النيابة العامة الروسية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين الجهازين العدليين، وبحث سبل التعاون المشترك على كافة الأصعدة التي تختص بها النيابتين.

واطلّع النائب العام الروسي على عرض مرئي يظهر تشكيل واختصاصات النيابة العامة، والحوكمة الرقمية النيابية المتطورة التي تعتمدها النيابة العامة في معالجة القضايا الجزائية.

ومن جهة أخرى، اعتمدت نيابة التعاون الدولي مع نظيرتها من النيابة الروسية إقامة برنامج تدريب تعاوني بين الجهتين، في ظل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين مسبقاً عام ٢٠١٩م أثناء زيارة المعجب لجمهورية روسيا، والتي نصت على عقد الدورات التدريبية لأعضاء النيابتين لرفع كفاءتهم الفنية وإلمامهم بآليات التحقيق المستحدثة المعتمدة على التقنيات الحديثة لضمان استقرار العدالة الناجزة.