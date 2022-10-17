عزومة غداء طارق حامد وحجازى للمغربي حمد الله

نشر المغربي عبد الرازق حمد الله، فيديو أثناء تواجده رفقة الثنائى حجازى وطارق حامد في المطعم ويوجه الشكر لهما قائلا: شكر أخى طارق على العزومة ليرد عليه لاعب وسط منتخب مصر قائلا تعالى كل يوم ، ثم يشكر حجازى كتر خيرك انت والحبيب ويداعبهما مين اللى دافع مين؟ ".

وقاد المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، فريقه اتحاد جدة السعودي، لتحقيق فوز قاتل على الوحدة بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب مدينة الملك عبد الله بجدة، ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

جاء هدف المباراة الوحيد عبر أحمد حجازي من رأسية قاتلة، إثر ضربة ركنية في الدقيقة 80، ليقود فريقه لحصد 3 نقاط مهمة.