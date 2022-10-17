كريم بنزيما يفوز بجائزة الكرة الذهبية

فاز الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسبانى، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب فى العالم خلال العام الجارى 2022، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الممنوحة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

ويُقام حفل الكرة الذهبية 2022 في عاصمة النور في باريس، حيث يستضيف الحفل مسرح “دو شاتلييه”

ويتنافس على جائزة الكرة الذهبية هذا العام 2022، عدد كبير من نجوم كرة القدم، يأتي في مقدمتهم كريم بنزيما قائد ريال مدريد، وروبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة الحالي، إلى جانب تواجد الفرعون المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الانجليزي، ولم يتواجد ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي بـ 7 كرات ذهبية في القائمة المبدئية