طائرة_عسكرية روسية تخترق بناية.. انفجار مروّع وتوضيح رسمي

كشفت وسائل إعلام روسية عن سقوط طائرة بعد اصطدامها في مبنى سكني بمدينة ييسك جنوب غرب البلاد.

وقالت وكالة "تاس" الروسية، إن طائرة عسكرية مقاتلة من من طراز "سو خوي- 34"، ارتطمت في مبني سكنى بمدينة ييسك الواقعة على بحر أزوف.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية، عن تفاصيل سقوط طائرة روسية، مشيرة إلى الحادث وقع أثناء تنفيذ عملية تدريب في مدينة ييسك جنوب غرب البلاد.

وفي سياق آخر، قالت وزارة الدفاع إن الجيش الروسي شن عدة ضربات جديدة مستخدما أسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى على منشآت عسكرية في أوكرانيا.

وأضافت في بيان إن القوات المسلحة التابعة لروسيا الاتحادية شن ضربات طويلة المدى مستخدمة أسلحة جوية وبحرية عالية الدقة ضد منشآت القيادة والسيطرة العسكرية ونظام الطاقة الأوكراني.

وأكدت وزارة الدفاع أن الجيش الروسي ضرب جميع الأهداف المحددة.