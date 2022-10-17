جهود #المملكة في #اليوم_العالمي_لمكافحة_الفقر: تنفيذ 2100 مشروع إغاثي بـ86 دولة

تحتفى المملكة اليوم 17 أكتوبر باليوم العالمي لمكافحة الفقر، والذي تشارك فيه بجهودها الإغاثية والإنسانية لدعم ومساعدة الدول والشعوب التي تواجه أوضاعاً طارئة بسبب الكوارث الطبيعية وغيرها من الأزمات.

وتعد المملكة في مقدمة الدول المانحة على مستوى العالم، ومن أكبر الدول الداعمة لأنشطة المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

وتقوم المملكة بتقديم المساعدات الإنسانية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للدول المحتاجة والمتضررة.

وتتنوع المشروعات التي تنفذها المملكة وتتعلق بالأمن الغذائي، والمياه والإصحاح البيئي، والتغذية والصحة، والإيواء، والتعليم، وتنسيق العمليات الإنسانية وغيرها من القطاعات الحيوية.

ونفذت المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة حتى الآن أكثر من 2.100 مشروع إغاثي وإنساني في 86 دولة حول العالم بالتعاون مع 175 شريكا من المنظمات الدولية والأممية والإقليمية.

وتؤكد المملكة التزامها بكل ما من شأنه تخفيف المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً والحد من الفقر بالتعاون مع المجتمع الدولي؛ انطلاقاً من قيمها السامية ونهجها الأصيل الذي دأبت عليه عبر تاريخها بالوقوف إلى جانب المحتاجين والمتضررين دون تمييز أو استثناء.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 17 أكتوبر من كل عام يوم عالمي لمكافحة الفقر؛ لحشد الجهود وتعبئتها، وخلق حراك نشط وفعال على الأصعدة كافة لمكافحة الفقر في العالم بأكمله.