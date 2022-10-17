مدير جامعة الأمير سلطان: تحويل #نظام_الدراسة لـ3 فصول يحتاج إلى ترتيب كامل

أكد الدكتور أحمد اليماني مدير جامعة الأمير سلطان، أن تحول الدراسة إلى نظام الثلاث فصول بدل نظام الفصلين الدراسيين يحتاج إلى ترتيب كامل.

وقال اليماني في تصريحات لبرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، إن مركز ثراء للدراسات أجرى دراسة للجامعات الأمريكية، وبعد انتهاء الدراسات وجدنا أكثر من 95% من الجامعات الأمريكية تعتمد نظام الفصلين الدراسيين.

وأضاف مدير جامعة الأمير سلطان، أنه بعد الدراسة قررنا إبقاء الوضع على ما هو عليه بعد قرار الوزارة الذي أعطى الخيار المطلق للجامعات الأهلية.

وأشار إلى أن عملية التحويل إلى ثلاث فصول تحتاج إلى ترتيب كامل في نظام القبول وهيئة التدريس والطلاب الذين يدرسون في الجامعة حاليا.

وأوضح الدكتور أحمد اليماني أن 65؜% من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة أجانب، و35% سعوديين، مشيرا إلى أن الجهاز الإداري الذي يدير جامعة الأمير سلطان تبلغ نسبة السعوديين فيه 75%، مقابل 25% أجانب.

وأكد مدير جامعة الأمير سلطان، أن الإقبال على معهد تعليم اللغة الكورية تجاوز 350 مسجلًا في الفصل الدراسي الثاني، لافتا إلى المعلمون الكوريون تفاجئوا من مستوى الطلبة، الكثير منهم يستطيعون التحدث باللغة الكورية لكن توجد مشكلة في الكتابة.

وتابع أن الجامعات الحكومية كانت تكافئ الطلاب بـ1000 ريال لكن جامعة الأمير سلطان تعطي الطالب 1500 ريال من أجل استقطاب الطالب المتميز.

وحكى عن تأسيس جامعة الأمير سلطان، قائلا: "تأسست بمبادرة من أهالي مدينة الرياض وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريف الملك سلمان بن عبد العزيز حينما كان أمير منطقة الرياض".

وأضاف: "كانت المناسبة عودة الأمير سلطان بن عبد العزيز من رحلة علاجية.. وكان الملك سلمان حريص أن المناسبة يكون فيها مشروع يحمل اسم الأمير سلطان ويبقي للأجيال القادمة فجاءت فكرة تأسيس الجامعة".