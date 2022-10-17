تعليم جدة تمنح مشرفي النقل في #المدارس مزايا تحفيزية

أقرت الإدارة العامة للتعليم في محافظة جدة، عودة مشرفي ومشرفات النقل المدرسي في المدارس للعام المقبل 1445 مع عودة الطلاب.

كما أقرت إعفاء مشرفي ومشرفات النقل المدرسي في المدارس من المناوبات خلال اليوم الدراسي وكذلك من حصص الانتظار.

وجاء في التعميم أنه "وفي حال كون المشرف /ة معلم أو معلمة لا تسند له الحصة الأولى والأخيرة لمتابعة الطلاب".

جاء ذلك نظرا لأهمية دور مشرف ومشرفة النقل المدرسي والمسؤولية التي يضطلعون بها من متابعة الطلاب، والإشراف عليهم أثناء دخولهم وخروجهم، والعمل على نظام نور، والتواصل الدائم مـع أولياء الأمـور، من منطلق التحفيز والتشجيع لبـذل أقصى الجهـود، وفقا للتعميم.