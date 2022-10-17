البيت_الأبيض: لا نتوقع اتفاقًا نوويًا وشيكًا مع #إيران

أكد البيت الأبيض أنه لا يرى أفقا لإبرام صفقة مع إيران لكن باب الدبلوماسية ظل مفتوحا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جان بيير في إفادة صحفية مساء اليوم الإثنين، إن باب الدبلوماسية يبقى مفتوحا لكننا لا نتوقع حدوث اتفاقا نوويا وشيكا مع إيران.

وأدان البيت الأبيض في وقت سابق استهداف السلطات الإيرانية للمتظاهرين السلميين.

كما هددت البيت الأبيض بفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على أي جهة على علاقة بالطائرات المسيرة الإيرانية، وذلك بعد القصف الروسي الذي طال العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم الإثنين.