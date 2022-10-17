مكتبة الملك عبدالعزيز تهدى جامعة القاهرة مخطوطة نادرة

أهدى المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، جامعة القاهرة ونائب وزير التعليم المصري نسخة من مخطوطة: (أصول الخيل العربية في مخطوطة عباس باشا الأول)، التي تعدُّ من أندر ما كُتب عن أصول الخيول في الجزيرة العربية قبل 170 عاماً.

كما تعدُّ المخطوطة مصدراً معرفياً مهماً في أنساب الخيل العربية، حيث قامت المكتبة بتحقيق هذه المخطوطة بواسطة فريق من المتخصصين، وصدرت في مجلدين: الأول: صورة طبق الأصل من مخطوطة عباس باشا الأول في الخيل، والمجلد الثاني: يحتوي على الدراسة بفصولها وأبوابها المتعددة.

وأوضحَ ابنُ معمَّر أن المكتبة تقتني النسخة الأصلية وهي بعنوان: أصول الخيل التي تُعرف بـ مخطوطة عباس باشا في الخيل التي أُلفت في العام 1269هـ / 1852م، وتتناول موضوع الخيل بالتفصيل والتوثيق عند القبائل السعودية والأسر في المدن، وتتضمَّن المخطوطة أسماء الخيل الأصيلة، وأسماء مرابطه، وأنواع سلالاتها، وأسماء ملاكها ومربيها، وتجارها الحريصين على شرائها واقتنائها.

وأضاف: "أن أصل عمل المخطوطة يرجع إلى عهد الإمام فيصل بن تركي في الدولة السعودية الثانية، حيث جاب عدداً من الكَتَبَة المتخصصين في الجزيرة العربية في ذلك الوقت؛ وجمع محتوى هذا الكنز الأدبي من أبناء الدولة السعودية في ذلك الوقت وخرجوا بهذا المحتوى القيم".

جدير بالذكر أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تعنى عناية كبيرة بالتراث العربي الإسلامي، وقد أنشأت مركزاً خاصاً لدراسات الفروسية يحتوي على أكثر من 12 ألف مادة متنوعة بين الدراسات والكتب النادرة في مختلف اللغات العالمية، والصور واللوحات والأيقونات والوثائق والمخطوطات والمسكوكات، وكلها تبرز أوصاف الخيل وقيم الفروسية.

كما تقتني مجموعة من الكتب النادرة بعدد من اللغات يعود أقدمها إلى العام 1829م، فضلاً على اقتنائها مسكوكات نادرة عليها رسومات للخيل والفروسية تعود إلى القرون الهجرية الأولى، إضافة إلى مجموعات متنوعة من الكتب المؤلفة بالعربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والألمانية عن الخيل العربية.

وتبرز الرؤية الإستراتيجية الثقافية للمكتبة في هذا الرصد والبحث والاقتناء في عنايتها بالتراث العربي والإسلامي بمختلف صوره وأشكاله، تعزيزاً للهوية، وترسيخاً للعمق التاريخي للثقافة السعودية والعربية والإسلامية.