الإمارات تؤيد بيان #المملكة بشأن خفض إنتاج النفط وترفض تصريحات تسييسه

أعلنت الإمارات تأييدها لبيان المملكة بشأن مراجعة أوضاع الأسواق النفطية وخفض الإنتاج، مشيرة إلى أن القرار جماعي وجاء بناء على تصويت مجموعة "أوبك بلس" وضمن هذه الاعتبارات.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أن دولة الإمارات وكعضو في المجموعة وشريك للمملكة العربية السعودية تؤكد الطبيعة التقنية للقرار، وترفض التصريحات التي تدفع باتجاه تسييسه.

وشددت الوزارة على ضرورة الحوار البناء الذي يخدم مصالح جميع الدول.

وأكدت الوزارة وقوف الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في جهودها الرامية إلى دعم استقرار وأمن الطاقة، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين، ويعزز النمو الاقتصادي والتنمية في العالم.