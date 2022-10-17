حقيقة صور #جماجم_الظباء.. مركز #الحياة_الفطرية يوضح

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية حقيقة انتشار صور "جماجم الظباء".

وقال في بيان رسمي، إن الصور قديمة وكانت نتيجة جمع بقايا كائنات نافقة منذ عشرات السنين بغرض الدراسة.

وتفصيلاً، قال المركز: "إشارة لما يتم تداوله عن فتح تحقيق مع جوالين، وصورة لبقايا ظباء نافقة، يوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عدم صحة ما يتردد، وأن الصورة قديمة جدًّا، وكانت نتيجة عملية حصر لجماجم كائنات نافقة داخل إحدى المحميات على مَرّ عشرات السنين بهدف الدراسة".

وبيَّن المركز أنه سبق التنبيه لتلك الصور قبل سنوات عدة، وتوضيح السبب في عدد من الصحف، مؤكدًا أنه يقوم بمتابعة ورصد المخالفات بحق الكائنات الفطرية بالتعاون مع الجهات الأمنية، وداعيًا المواطنين والمقيمين إلى إبلاغ الجهات المعنية عن أي مخالفة فطرية.