لا يتوقف عن الهفوات.. #الخارجية_الأمريكية تصحح تصريحات “#بايدن” بشأن نووي #باكستان

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً صححت فيه تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الملف النووي الباكستاني، حيث أعرب "بايدن" عن تخوفه من عدم قدرة اسلام آباد السيطرة على أسلحتها النووية.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أنها تثق في قدرة باكستان على السيطرة على ترسانتها النووية، موضحة : "لطالما اعتبرت الولايات المتحدة أن وجود باكستان آمنة ومزدهرة أمر مهم جداً لمصالحها، وعلى نطاق أوسع، فإن الولايات المتحدة تقدر التعاون طويل الأمد مع باكستان".

وقال بايدن: "ما أعتقد أنها ربما واحدة من أخطر الدول في العالم: باكستان. أسلحة نووية بدون أي تماسك".

وعقب تلك التصريحات، استدعت باكستان السفير الأمريكي لديها دونالد بلوم للاحتجاج.

وفي وقت لاحق، كتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على تويتر أن باكستان "دولة نووية مسؤولة"، مضيفاً: "نحن فخورون بأن قدراتنا النووية لديها أفضل الضمانات.. نتخذ إجراءات السلامة هذه بمنتهى الجدية. فلا يساور أحد أي شك".