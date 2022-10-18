الرئاسة الأوكرانية تعلن عن شن #المقاتلات الروسية عدة غارات على #كييف

أعلنت الرئاسة الأوكرانية اليوم الثلاثاء وقوع سلسلة انفجارات بالعاصمة كييف.

وأوضحت أن سبب الانفجارات هو غارات روسية استهدفت 3 مواقع للطاقة في كييف، مما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان بعد الانفجارات، مؤكدة أن الغارات الروسية استهدفت منشأة للطاقة في دنيبرو.

على صعيد متصل ، كشفت السلطات الروسية عن حصيلة جديدة لضحايا سقوط مقاتلة داخل أراضيها بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وأعلنت السلطات الروسية اليوم الثلاثاء أن 13 شخصا على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، قتلوا في سقوط المقاتلة، بالإضافة إلى 19 مصاباً، بينما قفزا قائدا الطائرة قبل تحطمها.

وأوضحت أن المقاتلة من طراز حديث هو "سوخوي- 34"، حيث تحطمت بمبنى سكني في جنوب روسيا قرب الحدد مع أوكرانيا، حيث وقع الحادث خلال طلعة تدريبية من قاعدة جوية عسكرية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الطيارين أبلغا عن اشتعال محرك عند الإقلاع، وإن وقود الطائرة اشتعل عند اصطدامها بالمبنى.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها قناة زفيزدا التلفزيونية العسكرية انفجارات على متن القاذفة المقاتلة الأسرع من الصوت والمتوسطة المدى وهي تسقط في اتجاه المبنى.