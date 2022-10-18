أبرزها “#السكري”.. دراسة طبية: شكل ولون #الأظافر دليل على الإصابة بهذه الأمراض

كشفت دراسة طبية حديثة عن أن شكل ولون الأظافر قد يكونان دليلان على الإصابة بالعديد من الأمراض.

وأوضحت الدراسة أن حالة أظافر الإنسان تعد دليلاً على إصابته بعدة أمراض من بينها أمراض القلب والأوعية الدموية وكذلك الشيخوخة المبكرة والسكري.

وأشارت الدراسة إلى أنه بحلول سن الأربعين يتغير نسيج وسمك وقوة الأظافر عند الإنسان، كما تبطؤ سرعة نموها، وتظهر عليها علامات تشير إلى هذا أو ذلك من الأمراض.

وعن شكل الأظافر ، أكدت الدراسة أنه عندما تظهر أخاديد على الأظافر، فإن ذلك يعد مؤشرًا على خلل في عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وقلة الفيتامينات، وأمراض مثل خلل في عمل القلب والأوعية الدموية.

وفي هذه الحالة، أوصت الدراسة بتناول المغنيسيوم وفيتامينات مجموعة В (الشوفان والفاصوليا الحمراء)، والحديد (كبد البقر).

كما أن هشاشة الأظافر تكون مؤشرا على اضطراب عمل الغدد الصماء (أمراض الغدة الدرقية، مرض السكري)، انخفاض مستوى الهيموجلوبين، أمراض الجهاز الهضمي، وهنا يوصى بتناول البيض والفلفل الحلو وزيت عباد الشمس.

أما ظهور البقع البيضاء على الأظافر فيشير إلى نقص فيتامين А، والإرهاق العصبي واضطراب النوم واتباع حمية غذائية قاسية، وسوء التغذية، وهنا يوصى بتناول الزبدة والبقدونس واليقطين وكبد الدجاج، وكذلك فيتامين С.