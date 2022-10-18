ولي_عهد_الكويت: سأكون أول من يحاسب #الحكومة عن عملها قبل #مجلس_الأمة

افتتح نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، اليوم الثلاثاء، دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة.

بدأت الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة.

وقال إن الأمير يرى بعين الرضى والارتياح ما قمتم به من أعمال متميزة لصالح الوطن.

وأضاف «أنتهز هذه الأجواء المجيدة لأتحدث إليكم حديث الأب لأبنائه والأخ لإخوانه»، مبينا سموه أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية وفي عمالية البناء والإصلاح.

وقال «اسمحوا لي وأنا في بيت الشعب أن أتقدم لأبناء وطني العزيز كل الشكر والتقدير على ما قاموا به من إحياء العملية الانتخابية فكانوا بحق أوفياء للوطن ومحبين له».

وأضاف سموه «لقد كنتم أوفياء في حسن اختياركم لأعضاء مجلس الأمة.. ولكن الاختيار ينقصه المتابعة والمحاسبة والمساءلة»، مسترسلا «نحن قد وفينا بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا حيث تم الاحتكام إلى الدستور وتم حل مجلس الأمة حلا دستوريا واحترمنا كذلك إرادة الشعب».

وزاد سموه «استكمالا للوعد الذي قطعناه على انفسنا أيضا فإن الحكومة سوف تقوم بأداء دورها التاريخي في اختيار رئيس المجلس ولن تقف مع أحد ضد أحد».

وشدد سموه على أن المسؤولية الآن تقع على عاتقكم في السلطتين التشريعية والتنفيذية في بناء الوطن العزيز.

وقال ولي العهد "سأكون أول من يحاسب الحكومة عن عملها قبل مجلس الأمة"

وأمل سموه من أعضاء السلطة التشريعية الارتقاء بالعمل والتركيز على تعزيز الدور الرقابي للمجلس وتفعيل دوره التشريعي بإصدار القوانين التي تحقق رغبات المواطنين وتطلعاتهم وتحقق الوحدة الوطنية.