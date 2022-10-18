الهند.. مصرع 6 أشخاص في سقوط #مروحية شمالي البلاد

قال مسؤول هندي، إن 6 أشخاص لقوا حتفهم بعد سقوط طائرة هليكوبتر تقل زواراً دينيين في كيدارناث بشمال الهند، اليوم الثلاثاء.

وكانت قد أعلنت البحرية الهندية، فى وقت سابق عن تحطم طائرة تابعة لها خلال طلعة جوية روتينية قبالة ولاية جاوا الكائنة على الساحل الجنوبى الغربى للهند.

وأوضحت البحرية في بيان نقلته قناة "إن دى تى فى" الهندية، أن الطائرة من طراز "أم أي جي-29 كيه" تحطمت بسبب حدوث عطل فني، فيما تمكن الطيار من القفز بسلام، وتم إنقاذه في عملية بحث وإنقاذ سريعة.

وقد تم فتح تحقيق في سبب تحطم الطائرة، فيما يعد هذا الحادث الرابع الذي يقع لطائرة من طراز "أم أي جي-29 كيه" منذ العام 2019.