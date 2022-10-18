مقتل 13 شخصاً إثر تجدد قتال قبلي في #السودان

أعلنت الأمم المتحدة، مقتل 13 شخصاً وإصابة 24 آخرين، إثر تجدد قتال قبلي في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان اليوم، بأن العنف القبلي تجدد في منطقة ود الماحي بمحلية الروصيرص بالنيل الأزرق، وأسفر عن سقوط 13 قتيلاً وإصابة أكثر من 24 آخرين.

وأضاف أنه تم نشر قوات أمنية في المنطقة، ولا يزال الوضع متوتراً مع احتمال وقوع هجمات انتقامية في أي وقت، مشيراً إلى أن في الثاني من سبتمبر الماضى، قُتل 18 شخصاً وأصيب 23 آخرون ونزح الآلاف جراء الصراع القبلي في ولاية النيل الأزرق، بحسب السلطات السودانية.