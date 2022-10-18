كورونا حول العالم.. إجمالي الإصابات إلى 624.7 مليونا

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم اقترب من 624.7 مليون إصابة حتى صباح اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر.

وأوضحت أحدث البيانات الخاصة بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 624 مليونا و693 ألفا و495.

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و567 ألفا و485 حالة وفاة.

كما زاد إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 9 مليارات و91 مليونا و791 ألفا و484 جرعة.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.