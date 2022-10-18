بلومبرج : ” #صندوق_الاستثمارات_العامة” و” #مبادلة_للاستثمار” يدرسان إمكانية ضخ استثمارات في وحدة تابعة لـ” #كريدي_سويس”

صندوق الاستثمارات العامة وشركة مبادلة للاستثمار يدرسان إمكانية ضخ استثمارات في البنك الاستثماري التابع لمجموعة كريدي سويس.

كما يدرسان أيضا ضخ استثمارت إلى شركات أخرى للاستفادة من قيمها المتدهورة بحسب وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة.

وقالت المصادر، إن الصفقة يمكن أن تأتي أيضاً من خلال أدوات استثمارية أخرى تمتلك فيها كل دولة حصصاً كبيرة.

وأشارت إلى أن الدراسات لا تزال في مرحلة مبكرة وليس من الواضح ما إذا كانت ستؤدي إلى عروض مؤكدة.

وبدأت مجموعة "كريدي سويس" أمس إجراءات بيع ذراعها لإدارة الأصول في الولايات المتحدة، مع معاناة المجموعة من تحديات متزايدة.

يشار إلى أن عملية البيع المحتملة تأتي مع استعداد "كريدي سويس" لإعلان إعادة هيكلة استراتيجية في الأسبوع المقبل، مع سعي البنك لتبسيط عملياته وتقليص الخسائر المالية.