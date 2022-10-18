عن عمر يناهز 88 عاما.. السعدون يرأس مجلس الأمة بالتزكية

زكى مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية الأولى اليوم النائب أحمد عبدالعزيز السعدون رئيسًا للمجلس للفصل التشريعي الـ 17.

الجلسة الأولى

وتنص المادة (92) من الدستور، والمادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس على أن يختار مجلس الأمة في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيسًا ونائبًا رئيس من بين أعضائه وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

الأغلبية المطلقة

ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى يعاد الانتخاب بين الاثنين الحائزين على أكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية.

فصول تشريعية

يذكر أن الرئيس السعدون من مواليد 1934 وسبق له أن شغل منصب رئيس مجلس الأمة في الفصول التشريعية (السادس عام 1985 - السابع عام 1992 - الثامن عام 1996) وانتخب عضوا لمجلس الأمة لعشرة فصول متتالية منذ عام 1975.

متابعة ومحاسبة

كان نائب الأمير وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، قال خلال أول جلسة يعقدها مجلس الأمة الجديد بعد الانتخابات: إنه على المواطن الكويتي مسؤولية متابعة ومساءلة ومحاسبة النواب بعد انتخابهم، والجميع شركاء في تحمل المسؤولية شعبا وأسرة حكم، كل في موقعه ومركزه".

أدب الحوار

وأشار إلى ضرورة أن يترفع المجلس عن المزايدة ورفع الجلسات قبل موعدها، وارتفاع أصوات تخرج عن أدب الحوار، وأن السلطة التنفيذية تقع عليها مسؤولية النزول إلى القاعدة وتلمس حاجيات المواطنين".