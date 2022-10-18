” #هدف”: 3.75 مليار ريال مبالغ دعم لـ #توظيف 277 ألف سعودي بـ #القطاع_الخاص #عاجل

ساهم صندوق هدف في دعم توظيف 277 ألف سعودي للعمل بالقطاع الخاص، حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقال المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي الجعويني، إن إجمالي مبالغ الدعم المصروفة خلال الفترة ذاتها بلغ 3.75 مليار.

وأكد عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الثلاثاء) أن «هدف» سيواصل تقديم الدعم والتمكين لأبناء الوطن لرفع معدلات التوطين وزيادة نسبة مشاركتهم في سوق العمل.

ويعمل الصندوق على تقديم عدة برامج وخدمات لدعم تدريب وتوظيف وتمكين أبناء وبنات الوطن، وتحفيز نمو قطاع الأعمال، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة.