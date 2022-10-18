ألمانيا.. إقالة رئيس مكتب #الأمن_السيبراني بسبب علاقات محتملة مع #الاستخبارات_الروسية

أقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، رئيس المكتب الاتحادي لأمن تكنولوجيا المعلومات "بي إس آي"، ارنه شونبوم من منصبه، حسبما أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء.

ويواجه شونبوم انتقادات بسبب احتمال عدم نأيه بنفسه عن دوائر استخبارات روسية عبر جمعية "مجلس الأمن السيبراني-ألمانيا"، التي تعرضت مؤخرًا لانتقادات كبيرة بسبب وجود علاقات لها بالاستخبارات الروسية.

يذكر أن شونبوم كان قد شارك في تأسيس وإدارة الجمعية قبل عشرة أعوام.

وذكر المتحدث أن الوزيرة قررت منع شونبروم من الاضطلاع بأعماله الرسمية كرئيس لمكتب "بي إس آي" بأثر فوري، مشيرًا إلى أن خلفية القرار تتمثل بشكل خاص في الاتهامات التي أعلنتها وسائل الإعلام وجرت مناقشتها على نطاق واسع.

وأضاف أن هذه الاتهامات "أضرت على نحو دائم بالثقة اللازمة من جانب الرأي العام في حيادية ونزاهة قيادة المكتب كرئيس لأهم جهاز أمن سيبراني ألماني" مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق بصورة أكبر في ظل وضع الأزمة الراهن بسبب الحرب الروسية الهجينة.

وصرح المتحدث بأن الاتهامات المثارة أثرت على علاقة الثقة الضرورية من جانب الوزيرة في قيادة المكتب.