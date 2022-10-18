كسوف جزئي للشمس في #المملكة.. الثلاثاء المقبل

تشهد المملكة، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 25 أكتوبر الجاري، كسوفًا جزئيًا للشمس، يبدأ الساعة 13:31 ظهرًا.

وأوضح المرصد الفلكي بجامعة المجمعة أن ذروة الكسوف ستكون في تمام الساعة 14:42، على أن ينتهي الساعة 15:47 بتوقيت الرياض، موضحًا أنه سيكون مشاهدًا أيضًا في أوروبا، وجنوب وغرب آسيا، وشمال شرق أفريقيا، والمحيط الأطلنطي.

وبين المرصد أن الكسوف هو ظاهرة فلكية تحدث عندما يقع القمر بين الأرض والشمس، نهاية الشهر الهجري، ويكون عرضه أقل من درجة بحيث يقع ظل القمر أو جزء منه على الأرض، ونظرًا لأن مدار القمر حول الأرض ليس دائريًا، ولكنه بيضاوي الشكل، ما يجعل المسافة بين الأرض والقمر متغيرة، فيكون القمر في بعض الأحيان أقرب إلى الأرض خلال مداه، وتسمى بمنطقة الحضيض.

وأضاف: يكون بعد القمر فيها عن الأرض بمسافة 356877 كم تقريبًا، وأحيانًا يصل إلى أقصى مسافة من الأرض، وتسمى بنقطة الأوج، وتكون المسافة 406696 كم تقريبًا، بينما يكون متوسط المسافة الاعتيادية بين الأرض والقمر 384472 كم تقربيًا.