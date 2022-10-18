للأشخاص ذوي الإعاقة.. إطلاق “#بطاقة_تسهيلات” بمميزات جديدة #عاجل

أطلقت وكالة التأهيل والتوجيه الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، "بطاقة تسهيلات" للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك خلال حفل تدشين أقامته بحضور عدد من ممثلي الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي (سدايا) وهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة ووكالة التحول الرقمي، حيث تقدم البطاقة مزايا وخدمات للمسجلين بنظام الوزارة ممن تنطبق عليهم شروط الخدمة، من السعوديين وغير السعوديين المقيمين بالمملكة، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.

وأكد وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي الدكتور عبدالله بن أحمد الوهيبي حرص الوزارة على التميز في تقديم الخدمات لمستفيديها وتطويرها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.

وتقدم البطاقة العديد من المميزات من خلال دمج بطاقات تخفيض أجور الإركاب، وبطاقة موقف (التسهيلات المرورية)، وبطاقة التوحد في بطاقة واحدة بمسمى تسهيلات، حيث تمنح للمستفيدين حق تخفيض أجور السفر والانتقال على وسائل النقل الحكومية بواقع 50% من الأجور المقررة لهذه الوسائل حسب الضوابط والشروط المعدة في بطاقات تخفيض أجور الاركاب.

وتشمل مزايا بطاقة التسهيلات المرورية التي تخولهم للدخول إلى مواقف المرافق العامة والوقوف في مواقف السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون قيود، كما تمنح المستفيدين الذين يعانون من "اضطراب التوحد" بطاقة للتعريف بهم وتسهل حركتهم في الأماكن العامة وإعطاءهم الأولوية عند مراجعة المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية وغيرها.

وستتاح البطاقة الجديدة إلكترونياً في 18 أكتوبر الجاري، من خلال تطبيق توكلنا خدمات وتطبيق الوزارة، مع الإشارة إلى أنه لا يلزم التقديم على البطاقة لمن سبق له الحصول على أي من البطاقات السابقة ، أما من لم يسبق له الحصول عليها فيمكنه الحصول على الخدمة من خلال البوابة الإلكترونية.