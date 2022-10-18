الانضباط ترفض احتجاج الطائي على الهلال

أصدرت لجنة الانضباط قراراتها فيما يتعلق بمباريات الجولة الأخيرة من دوري روشن.

وقررت لجنة الانضباط تغريم نادي الطائي مبلغ 10 آلاف ريال بسبب تأخر النزول إلى الملعب في مباراة الهلال.

بجانب تغريم الطائي مبلغ 100 ألف ريال بسبب رمي الجماهير 44 علبة مياه تجاه المضمار وإصابة المنسق الإعلامي للمباراة.

كما جاء القرار برفض احتجاج الطائي على الهلال بسبب زي الأخير في المباراة.

كما قررت اللجنة إيقاف رودريجيز لاعب الوحدة مباراتين متضمنة الايقاف التلقائي بعد طرده بالبطاقة الحمراء وتغرمه 20 ألف ريال.

كما قررت اللجنة تغريم توفيق بوحيمد لاعب الفتح مبلغ 10 آلاف ريال إضافة إلى الايقاف التلقائي نتيجة اللعب العنيف أمام أبها.