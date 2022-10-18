سويسرا تدرس توسيع العقوبات الأوروبية على #إيران بسبب وفاة #مهسا_أميني

قالت سويسرا إنها تبحث في ما إذا كانت ستتبنّى عقوبات الاتحاد الأوروبي المشددة على إيران، وذلك بسبب قمع المتظاهرين الغاضبين على وفاة مهسا أميني، 22 عامًا.

وأوضحت وزارة الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحوث، أن الاتحاد الأوروبي مدد العقوبات لتشمل 11 فردًا آخر، و4 منظمات على صلة بوفاة مهسا أميني.

وأشارت إلى أنها تراجع حاليا خطوات أخرى.

وقالت الحكومة السويسرية إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي طالبوا بفرض عقوبات جديدة على إيران، إذا ثبت تورط طهران في الحرب الروسية على أوكرانيا، وهي خطوة تتابعها سويسرا عن كثب.