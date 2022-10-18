النيابة_العامة تحدد عقوبات رادعة لكل من تعمد إتلاف منشآت المرافق العامة

وضعت النيابة العامة عقوبات رادعة لكل من تعمد إتلاف منشآت المرافق العامة، مؤكدة أن المرافق العامة مشروعات وطنية، تستهدف تحقيق المصلحة العامة، ونمو النهضة المجتمعية والخدمية، واستدامتها؛ ما يتعيَّن معه الحفاظ على هذه المكتسبات وحمايتها.

وقالت النيابة العامة إن كل مَن تعمَّد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمَّد قطعها أو تعطيلها، سواء كان الفاعل أصليًّا أو شريكًا، يُعاقَب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، ونشر منطوق الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.

وأضافت النيابة: "يُعاقَب بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك إصلاح التلف الذي تسبَّب في حدوثه، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق".