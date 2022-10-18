ولي العهد يهنئ ولي عهد الكويت بتشكيل الحكومة #عاجل

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بأخيه ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

واطمأن ولي العهد خلال الاتصال، على صحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، متمنيًا له الصحة والعافية.

كما هنأه بإعادة تشكيل حكومة دولة الكويت وتمنياته للكويت حكومة وشعبًا المزيد من التقدم والازدهار.

فيما عبر ولي عهد الكويت عن بالغ شكره وتقديره لولي العهد على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.