العراق: ندعم #المملكة وخفض إنتاج النفط مرتبط بالسوق ومتطلباته #عاجل

أكد العراق أن تخفيض مجموعة "أوبك بلس" للإنتاج مرتبط باستقرار السوق ومتطلباته، مضيفا أنه يرفض أي سياسة هادفة إلى الضغط، عقب قرار خفض إنتاج النفط وتدعم موقف المنظمة ولاسيما المملكة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان اليوم الثلاثاء: “نتابع ردود الأفعال على قرار منظمة أوبك بلس بشأن تخفيض إنتاج النفط وما عكسه القرار من تجاذبات”.

وأضافت أن المسار الذي تم الإرتكان إليه داخل المنظمة يعبر عن رؤية فنية مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته، وتنظيم عملية العرض والطلب، وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين، ويجب أن تتقارب على أسس فنية، وفي سياقها الاقتصادي وباتفاق جماعي بين دول أوبك بلس.