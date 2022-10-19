موريتانيا: ندعم قرار #المملكة بخصوص حماية الاقتصاد العالمي في وجه تقلبات أسعار #النفط

أعربت موريتانيا عن وقوفها التام إلى جانب المملكة فيما تقدمت به من إيضاحات بخصوص قرار أوبك+ الذي جاء بإجماع المنتجين بهدف حماية الاقتصاد العالمي في وجه تقلبات أسعار النفط، وتعزيزاً لاستقرار الأسواق العالمية.

وقالت في بيان أصدرته وزارة خارجيتها: يهم موريتانيا تأكيد وقوفها التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، فيما تقدمت به من إيضاحات بخصوص قرار أوبك+ وفي رفضها الخضوع لأي إملاءات خارجية تحاول التأثير على قرار أوبك+ الذي اتخذ بإجماع الدول الأعضاء، وجددت رفضها المطلق لكل ما من شأنه أن يهدد أو ينال من أمن أو سيادة المملكة العربية السعودية.

العراق

على جانب آخر، أكدت الجمهورية العراقية أن تخفيض مجموعة "أوبك بلس" للإنتاج مرتبط باستقرار السوق ومتطلباته.

وقالت "الخارجية العراقية" في بيان اليوم: "نتابع ردود الأفعال على قرار منظمة أوبك بلس بشأن تخفيض إنتاج النفط وما عكسه القرار من تجاذبات, مضيفة أن المسار الذي تم الإرتكان إليه داخل المنظمة، يعبر عن رؤية فنية مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته، وتنظيم عملية العرض والطلب، وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين، ويجب أن تتقارب على أسس فنية، وفي سياقها الاقتصادي وباتفاق جماعي بين دول أوبك بلس ".

وأضافت أن الوزارة ترفض أي سياسة هادفة إلى الضغط، وتدعم موقف المنظمة ولاسيما المملكة العربية السعودية.