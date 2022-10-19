ما هي مصادر الدخل التي يجب الإفصاح عنها؟.. “#حساب_المواطن” يوضح #عاجل

أوضح برنامج "حساب المواطن مصادر الدخل التي يجب الإفصاح عنها للحصول على الدعم.

وأبان "حساب المواطن"، في رده على استفسار أحد المتابعين على "تويتر"، أن أنواع الدخل هي الراتب و النشاط التجاري، ومصادر الدخل الأخرى.

وأشار "حساب المواطن" إلى أن مصادر الدخل الأخرى هي أي دخل من مصادر أخرى كبرامج الدعم الحكومية و حافز وساند و ومكافئة الأئمة والدخل الناتج من الاستثمارات المالية ، عوائد الأصول العقارية و عوائد الأعمال الحرة.

على جانب آخر، قال برنامج حساب المواطن، إن المقصود بجملة "الحساب تحت التدقيق"، إنه يتم التحقق من مطابقة الحساب البنكي مع بيانات هوية المستفيد.

وذكر حساب "خدمة المستفيدين" التابع للبرنامج، عبر "تويتر" ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن تحت التدقيق.. تعني أن المستفيد قام بإدخال معلومات الآيبان البنكي من خلال البوابة الإلكترونية، وبدأت عملية التحقق لمطابقة الحساب البنكي مع بيانات هوية المستفيد الرئيسي".