“#الغذاء_والدواء” تحسم الجدل بشأن قدرة “#النشا” على الكشف عن #العسل المغشوش #عاجل

كشفت هيئة الغذاء والدواء حقيقة أن النشا تستخدم للتفريق بين العسل الأصلي والمغشوش.

وأبانت في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، أنه لا صحة للإدعاءات المتداولة بخصوص التفريق بين العسل المغشوش والأصلي عن طريق قدرة العسل على امتصاص النشا,

وأشارت الهيئة إلى أن جودة العسل تحدد عبر إجراء تحاليل مخبرية متقدمة، مثل ، الكشف عن محتوى الهيدروكسي ميثيل فورفورال، والذي يعد مؤشرًا على حفظ وتخزيـن العسل تحت ظروف مناسبة.

والكشف عن محتوى السكريات، والذي يعد مؤشرًا على الغش في العسل، واختبار تقدير فعالية إنزيم الدياستيز.

على جانب آخر،أعلنت "الغذاء والدواء"، عن رصد سيارات نقل أجهزة طبية من مستودع مخالف في محافظة خميس مشيط تزوّد المستشفيات بالمستلزمات الطبية.