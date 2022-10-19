ذُعر على متن #طائرة ركاب أمريكية .. ما الأمر؟

شهدت إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية الأمريكية حال من الذعر بين الركاب بعدما ظهر ثعبان يسير بين كراسي الركاب.

وفي التفاصيل، شهدت درجة رجال الأعمال على متن طائرة أمريكية كانت متجهة من من فلوريدا إلى نيوجيرسي، حالة من الرعب بعد رؤية الثعبان.

وقال أحد الركاب لقناة "نيوز 12 نيوجيرسي" المحلية إنه عندما تحركت الطائرة من المدرج إلى البوابة، بدأ الركاب في درجة رجال الأعمال في الصراخ ورفع أقدامهم عن الأرض.

وقالت المتحدثة باسم هيئة الموانئ شيريل آن ألبيز في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن مسؤولي السيطرة على الحيوانات في المطار وأفراد من شرطة الهيئة كانوا في انتظار الطائرة عند البوابة وأخذوا الثعبان، الذي أطلق لاحقا في البرية.

وأضافت أنه لم تقع إصابات ولم يؤثر الحادث على عمليات المطار وغادرت الطائرة نيوارك في وقت لاحق، ولم يشر أحد من الأطراف المعنية إلى كيفية صعود الثعبان على متن رحلة طيران تجاري.

لكن الأمر ذكر بعض الركاب بالتأكيد بفيلم الإثارة (سنيكس أون إيه بلين) "ثعابين على طائرة" لعام 2006، وهو قصة خيالية عن إطلاق مجرمين عشرات الثعابين السامة على متن طائرة ركاب في محاولة لقتل شاهد في قضية جريمة قتل.