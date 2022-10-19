توضيح  من “#حساب_المواطن” بشأن مدى ضرورة الإفصاح عن أرباح #الأسهم الغير ثابتة  

أوضح برنامج "حساب المواطن"، مدى ضرورة إفصاح المستفيد من الدعم عن أرباح الأسهم الغير ثابتة.

وأكد "حساب المواطن" في رده على استفسار أحد المتابعين على "تويتر"، إنه يجب على المستفيد أن يُفصح عن أرباح أسهمه سواء كان يحصل عليها بشكل سنوي أم نصف سنوي.

وتابع "حساب المواطن" : "في حال وجود عوائد مالية من الأسهم لابد من الإفصاح عنها باختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك) وإدخال معدل المتوسط الشهري لآخر 12 شهرًا لهذا الدخل.

الإفصاح عن مصادر الدخل

وكان "حساب المواطن" قد أوضح أنه يجب الإفصاح عن مصادر الدخل للحصول على الدعم.

وأبان "حساب المواطن"، في رده على استفسار أحد المتابعين على "تويتر"، أن أنواع الدخل هي الراتب و النشاط التجاري، ومصادر الدخل الأخرى.

وأشار "حساب المواطن" إلى أن مصادر الدخل الأخرى هي أي دخل من مصادر أخرى كبرامج الدعم الحكومية و حافز وساند و ومكافئة الأئمة والدخل الناتج من الاستثمارات المالية ، عوائد الأصول العقارية و عوائد الأعمال الحرة.