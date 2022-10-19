مكة_المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة في #المملكة

أوضح المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الأربعاء ، درجات الحرارة في المملكة.

أعلى درجة حرارة في المملكة

وتوقع المركز عبر تويتر ، أن تسجل مدينة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة في المملكة عند 39 درجة مئوية ، تلاها الأحساء عند 38 درجة مئوية ، والمدينة المنورة وحفر الباطن وبيشة والدمام وجازان والعلا ورفحاء عند 37 درجة مئوية.

استقرار حالة الطقس

كما توقع المركز استقرار حالة الطقس على معظم مناطق المملكة، وسماء صحو إلى غائمة جزئيًا على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: