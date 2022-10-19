أول دولة غير عربية تعلن تضامنها مع #المملكة بشأن قرار خفض إنتاج #النفط #عاجل

في أول تعليق لها عقب قرار المملكة خفض إنتاج النفط ضمن اجتماع منظمة "أوبك +، أعربت باكستان عن تضامنها مع المملكة.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان: " تعرب باكستان عن تضامنها مع قيادة المملكة العربية السعودية، ونثمن تصرفات المملكة العربية السعودية لتجنب تقلبات السوق وضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي".

بالإضافة إلى ذلك شددت الوزارة على أن إسلام آباد تثمن "النهج البناء" القائم على التعاون والاحترام المتبادل.

وكانت الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+"، بقيادة المملكة وروسيا، قد قررت في بداية الشهر الجاري، خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا وذلك بداية من نوفمبر المقبل.