استئصال #ورم تسبب في تآكل عظام الفك السفلي لمريض بالقصيم

تمكن فريق جراحة الفم والفكين في مركز طب الأسنان الإقليمي بالقصيم، من إزالة ورم ضخم في الفك السفلى لمريض كان يشكو لفترة طويلة من ألم وتورم في المنطقة الأمامية الوسطى من الفك السفلى سبب له تشوهاً بالوجه.

وأوضح تجمع القصيم الصحي عقب وصول الحالة, أنه جرى عمل الأشعة اللازمة والفحوصات الطبية ليتضح وجود ورمٍ كبيرٍ، كاد أن يتسبب بحدوث كسرٍ مضاعف لفك المريض، نظراً للتآكل الشديد الذي أحدثه في عظام الفك, وأصبح الجزء المتبقي من عظام الفك السفلى رقيقاً للغاية.

وبعد ذلك جرى وضع الخطة العلاجية المناسبة وتنفيذ عملية تدخل جراحي عاجل باستخدام التخدير الموضعي؛ لإزالة الورم وعمل جبيرة عظمية لتسريع تكوين العظم وضمان عدم حودث مضاعفات بعد الجراحة، ليغادر المريض بعدها المركز وهو في حالة صحية جيدة.

يذكر أن "صحة القصيم" بلغ فيها عمليات الإحصاء 86539 خلال الـ 9 أشهر الماضية من العام الحالي، ووصل عدد المراجعين الكلي إلى 57042, وصرف 14807 وصفات دوائية, وخدمت أقسام الأشعة 8744, بينما وصلت حالات المعمل إلى 5946