عوالق ترابية و #أمطار رعدية ورياح نشطة.. تنبيه من “#الأرصاد” لسكان 3 مناطق  

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات لسكان 3 مناطق، بهطول أمطار رعدية وهبوب رياح نشطة ، وعوالق ترابية.

مكة المكرمة

وفي التفاصيل ، نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية على منطقة مكة المكرمة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على جدة، ومركز ثول والأجزاء الساحلية, ومحافظة رابغ، وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 12 مساء اليوم.

جازان

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم ، تنبيهاً من تكون امطار رعدية على منطقة جازان ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية ، على محافظات الحرث ،والدائر بني مالك، والريث ، والعيدابي ، والعارضة ، وفيفا ، وهروب ، ومركز الفطيح.، وبين المركز ان الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً .

عسير

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطٌ في الرياح السطحية، على محافظات النماص وبلقرن وتنومة، وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٨ مساءً.