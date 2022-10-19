وزير #الصحة اللبناني يُعلن انتشار مرض #الكوليرا في البلاد.. وارتفاع الوفيات لـ5 أشخاص

أعلن وزير الصحة اللبناني عن انتشار وباء الكوليرا في البلاد

وأكد وزير الصحة اللبناني اليوم الأربعاء ارتفاع وفيات الوباء لبلغ 5 أشخاص حتى الآن، مشيراً إلى أن الغالبية العظمي من المصابين بالكوليرا من بين النازحين.

وسجل لبنان أول حالة وفاة جراء الإصابة بالكوليرا يوم الخميس الماضي، حيث توفى طفل في الشهر الخامس من عمره جراء مرض كوليرا.

وظهرت حالات الإصابة بمرض الكوليرا في لبنان بعد تفشيه في سوريا. واعتبر البروفسور غسان دبيبو، رئيس مركز أبحاث الأمراض الجرثومية والمعدية بالجامعة الأمريكية في بيروت، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية أن هذا الأمر كان متوقعًا، قائلًا: "وباء الكوليرا كان منتظرًا في لبنان.. فالبنية التحتية الحاضنة مهيئة لذلك منذ زمن، لا سيّما مع تردي الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والمادية".

وأضاف دبيبو: "ليس هذا فحسب، البنية التحتية جاهزة لاحتضان جراثيم أخرى، بالإضافة إلى الكوليرا. وقد عانى القطاع الصحي هذا الصيف من حالات تلوّث بالسالمونيلا، والتيفوئيد، جراء تلوث المياه بجرثومة الإشريكية القولونية".