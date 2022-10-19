تصنيع #هياكل_الطائرات في #المملكة.. #الخريف: سنرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي لـ900 مليار ريال #عاجل

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن المملكة تعمل على تصنيع هياكل الطائرات ، وتعتزم رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 900 مليار ريال.

الأمن الغذائي والدوائي والعسكري

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والدوائي والعسكري بحسب العربية.

تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة

وأطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي تعد أداة أساسية لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة.

زيادة عدد المصانع

وأشار وزير الصناعة إلى زيادة عدد المصانع في المملكة بأكثر من 50% منذ إطلاق رؤية 2030.

تطوير مبادرات خاصة لـ12 نشاطاً صناعياً

وأوضح أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز وتوسيع نطاق المبادرات الحالية القائمة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، وتم العمل أيضاً على تطوير مبادرات خاصة لـ12 نشاطاً صناعياً (كالأغذية والأدوية والمعدات الطبية والصناعات البحرية وغيرها).