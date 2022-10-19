الموارد_البشرية تصدر قراراً باعتماد اشتراطات بيئة العمل لقطاع #الحراسات_الأمنية

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارا باعتمـاد اشتراطات بيئـة العمل لقطاع الحراسات الأمنية، وتطبيقها على مؤسسات الحراسات الأمنية وشركاتها في القطاع الخاص؛ التي توظف حراس أمن بشكل مباشر أو غير مباشر، أو الجهات الملزمة بوضع حراسة أمنية مدنية خاصة، وتوظف حراس أمن بشكل مباشر.

3 أصناف للاشتراطات

وتصنف الاشتراطات بيئة عمل حارس الأمن إلى ثلاثة أصناف: أولها البيئة الداخلية التي تكون داخـل المجمعات التجارية وما في حكمهـا من مصارف ونحوها، والبيئة الخارجية التي تكون خـارج المباني، ومعرضة للظروف المناخية المتقلبة، وبيئة المناطق النائية وهي المنشـات تحت الإنشاء والبعيدة عن العمران.

وتمنع الاشتراطات أن يعمل حارس الأمن لخمس ساعات متواصلة دون فترة للراحة والصلاة والطعام، على ألا تقل الاستراحة عن نصف ساعة في المرة الواحـدة، كمـا يجب توفيرزي موحد لحراس الأمن في المنشأة، والالتزام بما جاء في الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري.

كما تنص الاشتراطات على مجموعة من التجهيزات المادية التي يجب على صاحب المنشأة توفيرها، وتختلف من منشأة إلى أخرى بحسب بيئة العمل التي يعمل فيها حارس الأمن.

جودة العمل

ويسهم هذا القرار في رفع مستوى جودة العمل في قطاع الحراسات الأمنية، ورفع إنتاجية موظفيه، وتعزيز جاذبية القطاع، واستقرار العاملين في وظائف الحراسات الأمنية.

وتدعو الوزارة منشآت القطاع الخاص التي ينطبق عليها هذا القرار إلى الامتثال لما يتضمنه من اشتراطات، في مدة لا تتجاوز 100 يوما من تاريخ نشر هذا القرار بواسطة الموقع الإلكتروني للوزارة، وتؤكد أنها ستتخذ كافة الإجـراءات اللازمة لضمان الالتزام بتنفيذه، وفرض العقوبات على المنشآت المخالفة.