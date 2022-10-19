البيئة: نستهدف توطين 85% من “الصناعات الغذائية”.. وفرص ريادية أمام رواد الأعمال

قالت وزارة البيئة إنها تسعى لتوطين نسبة 85% من الصناعات الغذائية بحلول عام 2030، مؤكدة أن تكلفة واردات القطاع 70 مليار ريال سنويا، وهو ما يؤكد وجود فرص ريادية أمام رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال الدكتور علي السبهان، المشرف العام على إدارة ريادة الأعمال بوزارة البيئة، إن المملكة تستهدف رفع إنتاجها من الأسماك بنسبة 500%، ورفع صادراتها إلى 3 مليارات ريال، بالإضافة إلى رفع حجم صادرات التمور إلى 2.5 مليار ريال بحلول 2025م.

وأشار "السبهان"، خلال الجلسة التي شهدها المنتدى الخليجي لرواد الأعمال، تحت عنوان "أثر ريادة الأعمال والابتكار في الأمن الغذائي والبيئي لدول مجلس التعاون"، إلى أن الوزارة تتبنى إستراتيجية لتنمية الابتكار وريادة الأعمال في قطاعات الوزارة؛ لتعزيز التنافسية والاستدامة لقطاعات البيئة والمياه والزراعة في المملكة.

وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير المشاريع الريادية، وتفعيل الشراكات الإستراتيجية المحلية والدولية؛ لدعم وتطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمال من خلال تفعيل دور حاضنات ومسرّعات الأعمال في تنمية الابتكارات، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات البيئة والمياه والزراعة، وتطوير وبناء الشراكات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، مع القطاعين العام والخاص في المجالات ذات الأولوية الوطنية.

ودعا السبهان رواد الأعمال للاستفادة من البرامج المختلفة التي تقدمها الوزارة، وفي مقدمتها برنامج "سنبلة" المعني ببناء منظومة للابتكار وريادة الأعمال في قطاع الزراعة والتنمية الريفية، وتقديم الدعم الفني والمالي لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة والصناعات الغذائية.