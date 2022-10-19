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ارتفاع حيازة #المملكة من #سندات_الخزانة_الأمريكية إلى 122.1 مليار دولار

متابعات الوئام
19 أكتوبر 2022 · < 1 minute
الاستثمارت السعودية في السندات الأمريكية
الاستثمارت السعودية في السندات الأمريكية

ارتفعت حيازة المملكة من سندات الخزانة الأمريكية إلى 122.1 مليار دولار خلال شهر أغسطس.

 

وسجلت حيازة المملكة من سندات الخزانة الأمريكية  ارتفاع قدره 478 مليون دولار، مقارنة بشهر يوليو 2022.

 

وتحافظ المملكة على مركزها الـ 16 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية في شهر أغسطس 2022.

 

وتوزعت استثمارات المملكة في سندات الخزانة الأمريكية كالتالي:

105.03 مليار دولار "سندات طويلة الأجل" تمثل 86% من الإجمالي.

17.06 مليار دولار في "سندات قصيرة الأجل" تشكل ما نسبته 14%.

 

وتصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 1199.8 مليار دولار، تلتها الصين بقيمة 971.8 مليار دولار.