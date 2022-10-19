“#الزكاة_والضريبة”: 74 يومًا لتطبيق المرحلة الثانية من #الفوترة_الإلكترونية

حثت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت الخاضعة للائحة الفوترة الإلكترونية المشمولة بالمجموعة الأولى من تطبيق المرحلة الثانية للفوترة الإلكترونية، والتي لا تقل إيراداتها عن 3 مليارات ريال، على استكمال متطلبات هذه المرحلة المتبقي على موعد تطبيقها 74 يومًا، حيث ستدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2023م.

وبينت أن المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل) سيتم تطبيقها على مجموعات، حيث ستقوم بإخطار المنشآت المستهدفة في كل مجموعة قبل بدء الإلزام بستة أشهر، مبينةً بأن معيار اختيار المجموعة الأولى جاء بناءً على حجم الإيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2021م للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها 3 مليارات ريال، مؤكدةً أن مرحلة الربط والتكامل تهدف إلى ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمنشآت مع منصة الفاتورة التابعة للهيئة.

وطالبت الهيئة الشركات المستهدفة باستكمال التجهيزات الداخلية بالتعاون مع مزودي خدمات وحلول الفوترة الإلكترونية للتأكد من متطلبات الربط والتكامل.

وأكدت أنها تعمل على تقديم الدعم الكامل لجميع المكلفين لاستكمال جميع متطلبات هذه المرحلة، وذلك من خلال الدعم المباشر للإجابة على الاستفسارات عبر الموقع الإلكتروني من خلال الأدلة الإرشادية، والمواد التعليمية، والفيديوهات التوعوية، إلى جانب توفير منصة خاصة لمزودي حلول الفوترة الإلكترونية تحتوي على جميع المتطلبات التقنية والفنية، بالإضافة إلى عقد ورش عمل تخصصية للمنشآت، وذلك في سبيل دعم المكلفين للالتزام بمتطلبات المرحلة الثانية.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية، إلى التواصل معها لأي استفسارات، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو عبر المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني.