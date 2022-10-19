صحيفة جنوب أفريقية تكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع بيرسي تاو

كشفت تقارير صحفية جنوب إفريقية اليوم الأربعاء، امكانية انتقال ، بيرسي تاو، جناح الأهلي المصري إلى صفوف الأهلي مع مدربه السابق، بيتسو موسيماني، في يناير المقبل على سبيل الإعارة

ويقود بيتسو موسيماني فريق الأهلي من أجل العودة مرة أخرى إلى الدوري السعودي للمحترفين من الدرجة الثانية بعد الهبوط في الموسم الماضي.

وأكدت صحيفة "The South African" الجنوب إفريقية أنه حتى الآن، لا توجد مفاوضات بين موسيماني وتاو للانتقال إلى أهلي جدة نظرًا لأن اللاعب يمتلك عقدًا في الأهلي ولكن إذا لم يقدم المستوى المأمول من الممكن أن يرحل.