تشافي يكشف مفاجأة مدوية بشأن مستقبله مع برشلونة

تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن اخر استعدادات فريقه لمواجهة نظيره فياريال مساء غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الإسبانى، على ملعب "كامب نو".

وقال تشافى في المؤتمر الصحفي التقديمى للمباراة ، إذا لم أحصل على ألقاب، سيأتي مدرب آخر ، في أي لحظة يمكن أن تتم إقالتي عن تدريب برشلونة، هذا هو حال كرة القدم.

وأضاف تشافي :" في الخسارة يتم دائمًا الإشارة إلى المدرب واثنين أو ثلاثة من اللاعبين، بالنسبة لي لا شيء يتغير مع بوسكيتس، قد لا يلعب مباراة ، نعم قد لا يُشارك ضد فياريال ، لكن يبقى لاعب هام في فريقنا لكنه لا يزال لاعبًا مهمًا جدًا بالنسبة لي".

وواصل مدرب برشلونة ، علينا تصحيح الأوضاع بعد مباراتي ريال مدريد وإنتر ميلان بالفوز على فياريال وحصد النقاط الثلاث رغم صعوبة المنافس وقوته الدفاعية هذا الموسم.