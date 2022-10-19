مستشار #قانوني: “بعض المحاميات لا يجدن مبلغ المواصلات بسبب الدخل المحدود”

قال الدكتور عمر الجهني، مستشار قانوني، إنه حتى الآن لا توجد ثقة في المحاميات مجتمعيا لأسباب كثيرة، موضحا أن منها كثير من السيدات يرفضن المحاميات على العكس من الرجال، مضيفا: "إحداهن رفعت قضية طلاق وتزوجت موكلها .. وأخرى رفعت عليها زوجة الموكل قضية تخبيب".

وتحدث عن بعض أحوالهن في لقاء عبر برنامج "سيدتي" على قناة "روتانا خليجية"، قائلا: "بعض المحاميات تكون مجبرات على دفع مقابل شهري لمكتب المحاماة الذي تقوم بالتدريب لديه، ويجب أن يتدربن فترة 3 سنوات دون راتب".

وأضاف: "بعض المحاميات لا يجدن مبلغ المواصلات بسبب الدخل المحدود والظروف الخاصة.. وفي حال توجهت للمركز العدلي ستدفع مبالغ باهظة تقارب 24 ألف ريال".