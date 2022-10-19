“45 دقيقة مع القرش”.. غواصة #سعودية تروى غرائب أعماق البحار

روت الغواصة السعودية سلمى شاكر، أغرب قصص أعماق البحار التي عايشتها أثناء الغوص في البحر الأحمر.

وقالت سلمى شاكر أثناء وجودها في برنامج تلفزيوني إن أكثر أكثر موقف كان غريبًا عليها عندما قررت الوصول إلى حطام سفينة "جورجيوس جي" في أعماق البحر الأحمر.

وتابعت: “كنت متحمسة للغوص وأثناء ذلك وجدت قرش ويعد هذا أول مرة أرى قرش كبير بهذا الحجم، وكنت خائفة منه لأنه له هيبة”.

وواصلت الغواصة سلمى شاكر: “كنا ثلاثة وسبحنا لمدة 45 دقيقة بجوار القرش وهو لم يشعر بنا”.

وكشفت عن حالة الرعب التي سيطرت عليها قائلة: “شيء مرعب أن ترى هذا القرش، لكني أتمنى رؤية القروش في أعماق البحار”.

وأشار إلى أن القروش من الكائنات المظلومة من الإنسان، ولا بد من احترامها ومعرفة أسلوب القرش فهو لا يهاجم الإنسان مباشرة، مضيفة: “لا بد من معرفة طريقة تصرف القرش مع الإنسان ففي حالة مهاجمة القرش للإنسان يكون الشخص هو المخطئ لأن القرش يرى الإنسان سمكة ميتة ومهمته هي تنظيف البحار.. والأخطاء دائما تكون من الإنسان وليس القرش”.